Da anni aggrediva la moglie, i carabinieri convincono la donna a denunciare: arrestato un cagliaritano

Da anni aggrediva la moglie, i carabinieri la convincono a denunciare. Arrestato.

A termine delle indagini dei carabinieri, iniziate dopo la non facile denuncia per gravi maltrattamenti sporta da una donna residente nel piccolo centro del Campidano, 40enne, i militari della Stazione di Villanovafranca hanno richiesto ed ottenuto dall’autorità giudiziaria di Cagliari una ordinanza di custodia cautelare nei confronti del marito, C.G., 50enne, anche lui di Cagliari, da tempo abitante nel piccolo centro dell’entroterra.

Le rapide indagini e la veloce applicazione della misura cautelare, ordinata dal Tribunale di Cagliari, sono stati passaggi necessari a seguito dei maltrattamenti che da circa tre anni si stavano verificando tra le mura domestiche ma anche in strada, da parte dell’uomo nei confronti della moglie. Le aggressioni, che si ripetevano quotidianamente con insulti, minacce e anche percosse, erano in passato già sfociate in gravi violenze fisiche che la donna aveva denunciato, portando già nel 2014 ad una prima condanna del marito. Ma l’uomo, non pago, dopo breve tempo ha ripreso a maltrattare in casa la moglie, anche in presenza dei due figli minori, costringendola ad agosto scorso ad una fuga disperata dalla casa di sua proprietà portando via i figli. Nei giorni seguenti la donna ha iniziato ad essere perseguitata, a ricevere sul suo telefono continui messaggi di insulti e minacce di morte, fino ad una sera di fine settembre quando l’uomo ha raggiunto la donna in piazza, è sceso dall’auto aggredendola brandendo una zappa, senza per fortuna conseguenze peggiori per l’intervento di altre persone. Da qui la notizia arriva ai carabinieri che hanno parlato a lungo con la donna, convincendola a denunciare il suo persecutore, atto non facile perché intimorita. Con gli accertamenti e le testimonianze poi raccolte rapidamente dai militari, l’autorità giudiziaria del capoluogo ha emesso l’immediato provvedimento di cattura e l’uomo è stato fermato dai carabinieri ed ora si trova agli arresti domiciliari.

Fonte: Casteddu On Line



