Si sente male in discoteca, muore 29enne

(ANSA) - SASSARI, 13 OTT - Si è sentita male mentre si trovava in discoteca con alcuni amici e parenti a festeggiare un matrimonio. Una ragazza di 29 anni è morta durante la notte a Castelsardo (Sassari). La tragedia è avvenuta intorno alle 4. La giovane era in discoteca insieme ai parenti con i quali stava festeggiando un matrimonio quando improvvisamente ha accusato un malore ed è svenuta. È stata subito soccorsa dai presenti, sul posto è poi arrivata l'ambulanza medicalizzata del 118. I medici hanno tentato per più di un'ora di rianimare la 29enne, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti. La Procura ha disposto ulteriori verifiche e affiderà l'incarico per l'autopsia. Solo accertamenti medico legale chiariranno con esattezza le cause del decesso. (ANSA)