Assemini, scontro tra due auto sulla 130: ambulanza sul posto e traffico in tilt

Assemini, scontro tra due auto sulla 130: ambulanza sul posto. Un incidente è avvenuto poco fa sulla statale 130 quasi all’altezza dello svincolo con via Piave: due utilitarie si sono scontrate nel cuore del sabato sera, potrebbe esserci qualche ferito, sul posto infatti è appena arrivata un’ambulanza. Il traffico in ingresso e uscita da Cagliari in direzione Assemini e Decimomannu sta subendo forti rallentamenti. (notizia in aggiornamento)

