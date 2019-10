Stabilizzazione per 1.160 precari Forestas

Stabilizzazione in arrivo per i precari dell'Agenzia Forestas. A partire dal 2020 i 1.160 lavoratori interessati avranno il contratto a tempo indeterminato full time. Lo hanno annunciato gli assessori regionali del Personale e della Difesa dell'Ambiente, Valeria Satta e Gianni Lampis. Stanno per scattare anche nuove assunzioni. "Grazie all'introduzione di quota 100, e vista l'elevata età media dei lavoratori, già dal 2021 si potrà procedere a nuove assunzioni di giovani, dando vita al turnover tanto atteso", spiega Satta.

Per i due esponenti della Giunta Solinas, si tratta di "una positiva conclusione della trentennale vicenda che ha visto protagonisti i precari di Forestas. Finalmente abbiamo posto la parola fine alle tante preoccupazioni provocate in questi ultimi tempi, soprattutto da dichiarazioni spesso contrastanti ed infondate". Adesso, annuncia Lampis, "la volontà della Giunta è quella di rilanciare il ruolo di Forestas, sia nell'attività di difesa del territorio che in quella di collaborazione con gli enti locali, avendo l'obiettivo, in tempi brevi, di coinvolgerli nella ridefinizione del ruolo strategico dell'Agenzia, estendendo anche i suoi campi di intervento".