Conad Superstore e Lavos insieme per agevolare il trasporto dei disabili Donazione del supermercato di Oristano per l’acquisto di un veicolo attrezzato

Un’auto per il trasporto dei disabili andrà presto ad aggiungersi al parco macchine della Lavos di Oristano. La Libera Associazione Volontari del Soccorso, infatti, ha ricevuto un assegno di oltre 23 mila euro dal Conad Superstore, il supermercato del Centro commerciale Porta Nuova, diretto da Antonio Contu, grazie al progetto “Sostieni le passioni”.

L’importante è cifra – 23.202, 50 euro per la precisione – è stata già consegnata nel mese di luglio e i dirigenti della Lavos hanno avviato una serie di consultazioni per decidere come utilizzare la somma.

Il frutto dell’accordo è stato presentato in occasione della manifestazione “A mano tesa”, organizzata dal Centro commerciale Porta Nuova e dedicata interamente al cosiddetto Terzo Settore.

Il direttore del Conad Superstore, Antonio Contu, ha simbolicamente donato un grosso assegno ai dirigenti della Lavos, il presidente Marcello Corronca e il suo vice Matteo Pilloni.

Conad Oristano ha esordito quest’anno all’iniziativa nazionale “Sostieni le passioni” e ha deciso di indirizzare le proprie forze unicamente nei confronti della Lavos. Il progetto, svolto dal 1° gennaio il 31 maggio, prevedeva la consegna di un “buono del cuore” ogni 10 euro di spesa. Ogni 35 “buoni del cuore”, il cliente riceveva buoni da due euro e 50 centesimi, da consegnare al Supermercato Conad, che li ha raccolti per il progetto della Lavos.

Oltre ad aiutare la Lavos con l’acquisto del mezzo per il trasporto disabili, il progetto della Conad è stato utile all’associazione per avere maggiore visibilità e farsi conoscere meglio dai cittadini di Oristano.



“Questa iniziativa”, ha sottolineato Antonio Contu, “si inserisce in un quadro più ampio dedicato alla solidarietà e valori sociali che contraddistinguono la nostra organizzazione. “Vorrei ricordare, infatti, che Conad attraverso il progetto con tutto il cuore ha raccolto in 5 anni circa un milione e 500 mila euro, che destina gli ospedali con reparti pediatrici. Quest’anno il beneficiario sarà al Brotzu di Cagliari, per il reparto di cardiologia pediatrica e patologie congenite”.