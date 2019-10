Si tratta di un’occasione unica non solo per gli appassionati di handmade, i collezionisti o i cultori dell’antiquariato che potrebbero trovare dei pezzi unici, ma rappresenta anche un’opportunità per coloro che sono alla ricerca di un’entrata extra.

L’associazione Giovanni XXIII, infatti, è alla ricerca di antiquari, artigiani, hobbisti e cultori del proprio ingegno interessati ad esporre la propria oggettistica nel mercatino.

Tutte le informazioni a riguardo si possono avere contattando i seguenti numeri:

347.6440441 – 347.5399929.

L'articolo Piazza Giovanni XXIII, via al mercatino domenicale: si ricercano espositori proviene da Casteddu On line.