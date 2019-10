A Cabras, bambini e famiglie al Museo per scoprire la storia con il teatro

Per “La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo”, storytelling e visite teatralizzate

Storytelling di racconti ambientati tra presente e passato e visite teatralizzate al Museo di Cabras “Giovanni Marongiu” in programma domani, 13 ottobre. Il comune di Cabras aderisce, infatti all’iniziativa “La giornata Nazione delle Famiglie al Museo”, promossa dalla F@MU. Il tema dell’edizione 2019, “C’era una volta al museo” verrà affrontato attraverso visite teatralizzate e momenti narrativi che si svolgeranno nelle due sale del Museo di Cabras: la sala dedicata a Mont’e Prama e quella dedicata a Tharros.

Il primo incontro, intitolato “Racconti dall’antica Tharros”, si terrà alle ore 10,30 nella sala Tharros, con un numero massimo di 20 partecipanti (bambini e adulti); mentre il secondo, “Storie di Giganti e di Eroi”, nella sala Mont’e Prama, a partire dalle ore 16,30 per un numero massimo di 15 partecipanti.

Le visite, teatralizzate, saranno tenute dagli operatori del Museo di Cabras e vedranno l’interazione con i bambini chiamati a interagire, diventando così a loro volta dei piccoli protagonisti delle storie narrate.

Un tuffo nel passato quindi per i partecipanti, che si troveranno catapultati nell’antica Tharros. A seguire nel pomeriggio, grazie alla collaborazione con l’associazione “Antichi abitanti di Tzur”, i racconti si popoleranno di personaggi in abiti e armamenti di ispirazione nuragica.

Come partecipare

La partecipazione all’evento è gratuita per i bambini e prevede un biglietto ridotto di € 3.50 per gli adulti accompagnatori. È necessaria la prenotazione telefonica al numero 0783/290636.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Coop. Penisola del Sinis al n. 0783 290636

Il Museo Civico “Giovanni Marongiu” e la Penisola del Sinis Società Cooperativa, con il patrocinio del Comune di Cabras e la collaborazione della Associazione Antichi abitanti di Tzur hanno aderito a questo evento che si inserisce in un programma nazionale volto alla rivalutazione culturale tramite la didattica museale e conoscenza dei beni culturali che strutture museali e associazioni private propongono alle famiglie con bambini.