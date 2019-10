Riconoscimento dall’Ente risi per il “Carnaroli classico” di Riso Passiu L’unico in Sardegna iscritto nell’apposito albo

Importante riconoscimento per l’azienda Riso Passiu di Oristano, unica in Sardegna ad essere iscritta all’apposito Albo “Carnaroli Classico”, istituito dall’Ente Nazionale Risi, che riunisce al momento 140 risicoltori in tutta Italia aderenti al sistema di tracciabilità varietale, ottemperando a serrati controlli di filiera, potendo garantire informazioni e la tracciabilità assoluta su ogni spostamento del riso.

Quella del “Carnaroli Classico” è la varietà di riso che ha fatto la storia della cucina italiana. Riso Passiu ha da poco introdotto in commercio il suo “Carnaroli Classico”. La confezione bianco-verde con il sorriso non è cambiata, il riso è sempre lo stesso, l’azienda infatti dalla prima produzione ha sempre usato sementi della varietà che ha fatto la storia della cucina italiana.

“Nonostante le basse rese e le difficoltà durante la raccolta preferiamo coltivare una varietà storica come il Carnaroli Classico anziché varietà più moderne – sottolinea Felice Passiu, responsabile commerciale/marketing dell’azienda –. E’ sempre stato il riso di casa, quello che abbiamo sempre coltivato per la nostra famiglia e a cui teniamo particolarmente, siamo stati conquistati dal suo gusto e dalla tenuta di cottura e ora è diventato il riso preferito da tanti sardi e non solo”. “L’indicazione Classico è presente anche per il Vialone Nano lanciato sul mercato la scorsa primavera – conclude il responsabile commerciale/marketing di Riso Passiu – un’altra varietà di riso per cui l’azienda è la prima in Sardegna ad averlo coltivato e commercializzato, e l’unica tra le cinquanta aziende iscritte all’Albo di riferimento”.

I consumatori scegliendo le varietà “Classiche” avranno l’opportunità di sostenere le aziende che continuano a portare avanti e coltivare le varietà storiche nazionali messe sotto assedio dalle importazioni, preferendo la qualità senza compromessi e le peculiarità delle varietà più tradizionali.