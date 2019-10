Monserrato si colora di arancione per #INDIFESA: cronaca di una giornata speciale

Stamattina a Monserrato dipendenti comunali, consiglieri, Assessori, Sindaco e cittadini si sono riuniti per scattarsi delle foto e ideare dei flash mob sotto lo striscione che la fondazione Terres des Hommes ha donato al Comune di Monserrato che ha aderito al Manifesto #INDIFESA per affermare e difendere i diritti delle bambine e delle ragazze. Come sottolinea l’assessore alle Politiche sociali, Famiglia e Ufficio Europa Tiziana Mori, “dati allarmanti evidenziano che ogni anno migliaia di bambine e ragazze nel mondo subiscono soprusi e violenze, e in Italia abbiamo tristemente il record di minori vittime di reato”. Prosegue l’ assessore Mori nel dire che “ciò che l’ha emozionata maggiormente è stata l’adesione e partecipazione all’iniziativa da parte di educatori e docenti dell’asilo comunale che hanno preparato uno striscione con le impronte delle mani dei bimbi colorate d’arancione dimostrando così che la cultura del rispetto parte fin dalla prima infanzia “. Prosegue il Sindaco di Monserrato Tomaso Antonio Locci nello specificare che “l’iniziativa è stata condivisa e apprezzata da tante cittsdini, associazioni, dagli amministratori e anche da tutti i dipendenti comunali, che con la loro presenza hanno dimostrato, di volersi impegnare per stimolare una diffusione della cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere” (in contemporanea ai dipendenti di p. Zza Maria Vergine pure quelli degli Uffici comunali di via San Lorenzo portavano avanti il flash mob). Infine, gli alunni delle scuole monserratine sotto la guida dall’ assessora all’istruzione Boscu hanno sprigionato la loro creatività ideando cartelloni contro la violenza e le discriminazioni di genere.

Fonte: Casteddu On Line



