Arredamento, il ‘su misura’ conquista tutti gli ambienti della casa

Un concetto che sta tornando fortemente di moda negli ultimi anni dopo che aveva vissuto un breve passaggio di appannamento a vantaggio di soluzioni più a buon mercato. L’Italia continua ad essere il paese in grado di produrre eccellenze anche in materia di mobili grazie ai suoi distretti industriali, una specificità tutta nostrana che riguarda tutto il comparto del manifatturiero.

Quando si parla di distretti industriali si fa riferimento a determinate aree del paese dove, grazie a dinamiche economiche, produttive e sociali, sono nate eccellenze circoscritte in territori ben delineati. Si pensi al nord Italia, alla zona della Brianza e di tutta la Lombardia, all’Emilia Romagna, ma anche alla Basilicata, alla Puglia ed alla stessa Sardegna.

Mobili artigianali su misura

Si parla ovviamente di produzione di mobili artigianali su misura, eccellenze richieste in tutto il mondo con particolare riguardo per alcuni paesi: su tutti la Cina, che con quasi 500 milioni di euro rappresenta il primo paese delle esportazioni di mobili nostrani.

Una tradizione che si ravviva quella dei mobili artigianali su misura, e che negli ultimi anni si è allargata a tutte le aree della casa. Un tempo questa tipologia di prodotti era riferita esclusivamente a specifiche aree, come soggiorno e camera da letto. Oggi, sempre più, si tende a rivolgersi al su misura anche per cucine e finanche bagni. Aree che stanno acquisendo sempre più valore a livello sociale, non più viste nella loro semplice sfera utilitaristica.

Anche gli arredi bagno sono su misura

In particolare sorprende come anche i bagni stiano vivendo un periodo nuovo che li porta ad essere al centro di progetti di design. Ebbene si, quella che un tempo era una zona limitata alla sua funzione utilitaristica oggi può essere al centro di studi estetici anche piuttosto complessi.

Non a caso aumentano le richieste per arredo bagni su misura. Si parla di prodotti artigianali, eseguiti a mano con sapienti conoscenze, tramandate nel coso degli anni, che vanno ad arredare al meglio ogni angolo della casa, in questo caso del bagno, conferendo un aspetto unico, originale, appagante sotto tutti i punti di vista, ivi compreso quello meramente estetico.

Si è assistito ad una evoluzione, con il bagno che è diventato uno degli ambienti più importanti della casa, una zona dove trascorrere diverso tempo prendendosi cura di sé con tutti i comfort del caso. Tutto questo ha portato ad un naturale risveglio del mercato dei mobili artigianali e su misura, soluzioni di eccellenza assoluta e di design, in grado di rubare l’occhio oltre ad assolvere il compito per il quale nascono.



