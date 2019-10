“Mio figlio investito da un Suv bianco a Quartu, aiutatemi a trovare chi è stato”

Stava attraversando la strada per entrare a scuola, nell’istituto Levi di via Pitz’e Serra a Quartu Sant’Elena. In classe, un 16enne quartese, ci è entrato, ma dopo mezz’ora ha fatto chiamare i parenti ed è finito all’ospedale Marino. “Alle 8:10 circa è stato investito da un Suv bianco guidato da un uomo. Ha sbattuto contro il parabrezza ed è finito per terra. Il guidatore”, afferma il padre del ragazzino, Carlo Lai, 43 anni, “ha abbassato il finestrino per chiedergli come stava e se ne è andato. Mio figlio era scosso e non gli ha risposto”. All’ospedale Marino il giovane è stato visitato e ha riferito “di essere stato investito da un’auto e di lamentare dolori al ginocchio e al gomito sinistro”. È stato dimesso subito, fortunatamente sta bene “ma ha ancora dolori anche vicino all’osso sacro”.

Il 43enne lancia un appello: “Chiedo a chiunque abbia visto qualcosa di farsi avanti. Nessuno dei compagni di mio figlio ha avuto la prontezza di scattare una foto alla targa dell’auto. Voglio incontrare l’automobilista e chiedergli perché mai non si è fermato per aiutare mio figlio”. Chiunque avesse notizie utili può chiamare Carlo Lai al numero +393408538059.

