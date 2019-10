Inchusa, pulita spiaggia Giorgino

(ANSA) - CAGLIARI, 10 OTT - Dipendenti del birrificio Ichnusa di Assemini in campo per ripulire la spiaggia di Giorgino a Cagliari. All'inizio della giornata, il personale di Legambiente ha consegnato ai lavori il kit necessario: guanti, pettorine, borracce e materiali informativi. I lavoratori, divisi in sei gruppi differenti, si sono occupati della raccolta rifiuti lungo diverse zone del litorale. A fine giornata il risultato: raccolti 175 sacchi di indifferenziato, 105 di plastica, 70 di vetro e lattine, per un totale di una tonnellata di rifiuti. Al "bottino" vanno aggiunti anche rifiuti ingombranti come materassi, pneumatici, etc. L'iniziativa rientra nel più ampio progetto "10.000 per l'ambiente".

Diecimila come il numero di ore totali che i dipendenti del gruppo Heineken stanno dedicando all'attività di riqualificazione del territorio. "Dopo il successo della scorsa edizione, che ci ha visto assieme a Legambiente nelle attività di riqualifica del sito boschivo in località Is Olias" spiega Matteo Borocci, direttore del birrificio di Assemini. "Anche quest'anno abbiamo scelto di rimboccarci le maniche per l'ambiente, investendo la cosa più preziosa che possediamo, il tempo, per restituire alla nostra Sardegna tutta la bellezza che ci dona quotidianamente", aggiunge.

"Ci troviamo in una spiaggia dalla bellezza unica, completamente naturale e libera da opere dell'uomo - dice Annalisa Colombu, presidente Legambiente Sardegna - Purtroppo la sua bellezza è messa a rischio dall'incuria dell'uomo e dalle correnti che ci restituiscono rifiuti di ogni tipo; siamo qui oggi non solo per contribuire alla riqualificazione di questo litorale, ma anche per invitare la comunità a viverlo appieno, nel rispetto del suo ecosistema".(ANSA).