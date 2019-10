Una speciale caccia al tesoro per ricordare Peppetto Pau

L’iniziativa nel centro di Oristano in ricordo dello studioso, letterato e archeologo

“A caccia dei tesori di Peppetto”. È il titolo della particolare caccia al tesoro che domenica prossima 13 ottobre animerà le vie del centro oristanese.

L’Antiquarium Arborense ha aderito alla Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo ed ha programmato, nel trentennale della morte dello storico direttore Giuseppe Pau, noto Peppetto, un grande gioco in forma di caccia al tesoro, che metterà alla prova i più eruditi conoscitori di aneddotistica oristanese.

Sarà utile l’aiuto della fantasia dei bambini, la perspicacia dei più acuti per capire quali luoghi della città conservano ancora delle quasi inedite storie curiose e divertenti legate a luoghi e personaggi oristanesi. Storie che l’eclettico poeta, antiquario, gourmet, appassionato di storia e di arti, innamorato del Sinis, amava raccontare arricchendole di particolari e che ha lasciato impresso nella memoria di quanti lo hanno conosciuto o hanno scritto di lui.

L’appuntamento è per domenica 13 ottobre alle 11 per la caccia al tesoro della mattina ed alle ore 17:30 per il gioco pomeridiano.