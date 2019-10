Un surfista originario di Oristano è dato per disperso nella zona di Porto Ferro, tra l’Argentiera e Capo Caccia, dove sono scattate le operazioni di ricerca. L’uomo, 50 anni, che ultimamente viveva sul litorale, non dà notizie di sè da ormai 48 ore. Le ricerche vengono eseguite sia in mare che a terra.

Nell’operazione sono impegnati i vigili del fuoco con un elicottero, i sommozzatori e diverse squadre, una motovedetta della Guardia costiera di Alghero, oltre a numerosi carabinieri e diversi volontari.

segue

Giovedì, 10 ottobre 2019

L'articolo Surfista di Oristano disperso nella costa vicino a Capo Caccia sembra essere il primo su LinkOristano.it.