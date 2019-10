Cagliari, scontro auto-moto nel quartiere Fonsarda: centauro all’ospedale

Incidente stradale questa mattina nel quartiere Fonsarda. All’incrocio tra via Blasi e via Rosa, una Fiat Punto condotta da un 65enne cagliaritano e una Yamaha Dri City guidata da un 47enne, si sono scontrate. Il motociclista a causa dell’impatto, è caduto rovinosamente sull’asfalto, rimanendo ferito. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, l’uomo è stato trasportato al Brotzu in codice giallo.

