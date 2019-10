Fantastica Luna Melis, Sky la porta alla conduzione di X Factor Daily: “Ci ha davvero stupito”. Ancora un grande riconoscimento per la giovane cantante sarda: condurrà la strisciapomeridiana di X Factor. Luna ha stupito tutti e per vari motivi. In primis per la sua forte personalità nonostante la giovane età essendo del 2002 – spiega Sky in un comunicato- il suo inedito Los Angeles si è aggiudicato il disco d’oro con 15 milioni di streaming e 16 milioni di visualizzazioni su Youtube. A inizio 2019 ha siglato un accordo di management con Yalla Movement, società fondata da Jake La Furia e Big Fish: proprio quest’ultimo aveva prodotto l’inedito con cui Luna è arrivata fino alla finale”.

