Ad Arborea torna la Sagra della polenta. Oggi anteprima con gli studenti

La rassegna curata dalla Pro loco rientra nel centro del paese dopo la parentesi in fiera

Torna la tradizionale sagra della Polenta ad Arborea, alla sua 37^ edizione, con un vasto programma di appuntamenti collaterali. La sagra si terrà il 20 ottobre prossimo in Piazza Maria Ausiliatrice e negli spazi adiacenti, attrezzati per accogliere il pubblico e i visitatori, dopo la parentesi nel Centro fieristico, per ragioni di sicurezza.

L’anno scorso, l’appuntamento aveva coinciso con i 90 anni di fondazione del centro abitato, l’arrivo dei primi coloni, i cento della firma dei primi atti che consentirono la disponibilità delle terre e l’avvio dei lavori della grande bonifica. Questa edizione, invece, vuole essere collaudo e apripista per il prossimo anno quando la Pro Loco di Arborea ospiterà il 15° Raduno Nazionale dei Polentari d’Italia con delegazioni provenienti da una ventina di città, comuni e borghi della penisola.

La manifestazione, con ingresso libero, è organizzata dalla Pro Loco di Arborea in collaborazione con il Comune, il Sistema degli Enti, – 3A, Cooperativa Produttori, Banca di Arborea – l’Assessorato Regionale al Turismo, la Fondazione Sardegna e l’Istituto Comprensivo Statale di Marrubiu-Arborea.

Proprio nelle scuole, ieri, ha preso avvio la sagra della polenta coinvolgendo gli studenti nel concorso con disegni, mostra, testimonianze del passato raccolte nelle famiglie e tra i patriarchi della bonifica per capire come avviene la produzione della polenta, dalla semina del mais, la produzione della farina, a quella dei piatti.

Il mais ad Arborea resta l’alimento principale per il vasto e prezioso patrimonio zootecnico ma da alcuni anni è stata avviata anche la semina e raccolta del mais di tipo Marano e quindi la produzione di polenta per la gastronomia che con la denominazione della polenta della “Io Sono Sarda”, consente la elaborazione di piatti che hanno incontrato il crescente favore nei gusti del pubblico.

L’approfondimento nelle scuole proseguirà anche nei giorni precedenti la sagra mentre oggi c’è stato il tradizionale appuntamento della polenta fritta in piazza con i ragazzi, il corpo docente, la Pro loco, gli amministratori comunali guidati dal sindaco Manuela Pintus e i rappresentanti del Sistema Arborea.

Con questi ultimi, giovedì prossimo 10 ottobre, è previsto un incontro con le Aziende, la Coldiretti per un approfondimento di temi comuni.

Martedì, 8 ottobre 2019

