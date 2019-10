“Camminiamo insieme” per le vie di Oristano, contro il pregiudizio

Gli organizzatori lanciano una sfida: arrivare a mille partecipanti

Una camminata di quattro chilometri per le vie del centro di Oristano, per combattere il pregiudizio e le distanze. Torna, per il secondo anno, l’appuntamento “Camminiamo insieme”, organizzato dal centro “Il gabbiano”.

La manifestazione si terrà domenica 13 ottobre. Il raduno è previsto per le 10, in via Duomo. Si potrà affrontare il percorso da soli, affiancando un atleta speciale, o spingendo una carrozzina fino al traguardo.

“L’anno scorso”, dichiarano gli organizzatori, “eravamo quasi 800, speriamo di arrivare almeno a mille persone per questa edizione!”.