Il Pd sardo alleato del Movimento 5 Stelle alle prossime amministrative?

A Oristano la direzione del partito che prepara il congresso, quasi certamente rinviato al prossimo anno

Alleati nel governo nazionale e insieme nei banchi dell’opposizione in Regione, Pd e Movimento 5 Stelle potrebbero trovare un’intesa elettorale per le prossime elezioni amministrative di primavera in Sardegna. Il segretario regionale del Pd Emanuele Cani ha detto di voler lasciare aperta “uno spiraglio” per una possibilità di collaborazione in tal senso. Cani questo pomeriggio ha introdotto i lavori della direzione regionale del partito, riunita a Oristano dopo la pausa estiva, proponendo un coordinamento interno per organizzare il prossimo congresso regionale del Pd destinato a slittare con molta probabilità al prossimo anno e da tenersi comunque in tempo utile per preparare al meglio le elezioni amministrative della prossima primavera.

“A livello nazionale”, ha detto il segretario Cani, “ci sono ancora degli elementi di indecisione: ma noi dobbiamo assolutamente fare il congresso, definendo la data e poi andando a ritroso sui temi, considerando sia quelli annunciati a luglio, che la nuova situazione politica. Il Pd”, ha lamentato il segretario, “non ha ancora un programma e un’attività politica chiara, questo deve cambiare”.

Il segretario ha poi parlato della scissione dell’ex segretario nazionale Matteo Renzi che ha portato alla nascita del movimento Italia Viva: “Per contrastare Italia Viva, che entra per forza in competizione con noi, dobbiamo creare un argine, ideologico e culturale”, ha affermato il segretario. “Siamo convinti che il Pd possa essere ancora una forza a livello territoriale”.

Parole di apertura, infine, verso il mondo giovanile. Il Partito democratico, anche a livello regionale, si trova d’accordo sul voto ai sedicenni. “Per attirare questa fascia della nostra società”, ha concluso il segretario Cani, “dobbiamo puntare sui temi che più interessano le nuove generazioni, come l’ambiente e la scuola, che abbiamo sempre guardato da lontano, ma che ora invece dobbiamo valutare dal suo interno, cambiando punto di vista”.

Lunedì, 7 ottobre 2019

