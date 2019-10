Clamoroso a Quartu, giardinieri comunali nuovamente in sciopero: “Ci hanno tagliato le ore”

I giardinieri comunali di Quartu Sant’Elena sono, nuovamente, sul piede di guerra. Dopo essere tornati al lavoro qualche mese fa, i trenta lavoratori che si occupano dei parchi cittadini e del lungomare Poetto sono pronti a ritornare sotto il palazzo del Comune per protestare. La data è già fissata – giovedì 10 ottobre – e le motivazioni sono contenute in un volantino che sta facendo già il giro sui social, dopo essere stato condiviso in tutti i gruppi principali Facebook della città. “Scioperiamo perché l’amministrazione comunale ha deciso di ridimensionare drasticamente il servizio, diminuendo le lavorazioni e la loro frequenza, causando una ingente diminuzione delle ore lavorative e determinando un danno al verde cittadino. La Giunta”, si legge nel foglio con tanto di logo della Cgil, “ha ampiamente dimostrato scarsa attenzione alla tutela del verde e del lavoro”, e “non ha mantenuto gli accordi firmati e sottoscritti”.

Insomma, il motivo della protesta sembra essere uno: le ore in meno, con relative buste paga più “leggere”. Uno dei giardinieri, Andrea Cogoni, è netto: “Nonostante sia passato oltre un anno, noi lavoratori del verde pubblico ci troviamo nuovamente a protestare per difendere il nostro lavoro! Questa giunta comunale e tutti i politici di maggioranza si sono rivelati totalmente inaffidabili. Ci hanno tagliato le ore”.

