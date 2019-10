Tornano in piazza i gazebo gialli per diffondere le buone pratiche di protezione civile Anche a Oristano la campagna di informazione nazionale con i volontari della Prociv Arci

Il Gazebo Giallo “Io non rischio” torna nelle piazze di tutta Italia per promuovere le buone pratiche di protezione civile e sensibilizzare in maniera capillare i cittadini sui rischi del proprio territorio e i comportamenti da mantenere in caso di eventi calamitosi.

A Oristano i volontari della Prociv Arci, guidati dal presidente Raffaele Erbi’, domenica prossima 13 ottobre, saranno in piazza Roma, dalle 9 alle 21.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per recuperare dalla memoria storica delle persone, notizie di eventi passati.

L’evento darà il via alla settimana della Protezione Civile.

Ormai giunta alla sua nona edizione, “Io non rischio” vedrà la presenza di gazebo informativi in più di 850 piazze in tutta Italia con i volontari delle associazioni nazionali e locali di protezione civile che racconteranno nel dettaglio i rischi terremoto, alluvione, maremoto e – novità dell’edizione 2019 – anche il rischio vulcanico in occasione dell’esercitazione nazionale Exe Flegrei 2019.

“Io non rischio” non è solo lo slogan della campagna ma è un proposito, è la pacifica battaglia che ciascuno di noi è chiamato a condurre per la diffusione di una consapevolezza che può contribuire a farci stare più sicuri.

La Campagna di Informazione “Io non rischio 2019” è organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato.

