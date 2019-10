Doppia medaglia d’argento per Stefano Oppo alla Orta Lake Challenge Un ottimo inizio stagione per l’atleta oristanese di canottaggio

Un ottimo primo weekend di inizio di stagione per Stefano Oppo, l’atleta

oristanese vice campione del mondo e d’Europa, che alla Orta Lake Challenge, al Lago d’Orta, ha conquistato due splendide medaglie d’argento.

Nella giornata di sabato, si è disputata la gara delle ammiraglie dove Stefano

Oppo sull’imbarcazione dei Campioni ha strappato il secondo posto dietro all’equipaggio della Repubblica Ceca.

Una grande gara, molto spettacolare per le curve e i giri di boa previsti dal percorso, in particolare l’ultimo, che ha decretato la vittoria della Repubblica Ceca.

“Sono molto contento di aver gareggiato oggi in questa specialità per me insolita”, ha commentato Oppo al termine della regata, “visto che l’ultima regata in otto risale al 2016, e soprattutto di aver partecipato al fianco di grandi atleti, sia miei compagni di nazionale sia amici “internazionali” come Dani Fridman, atleta israeliano che ha partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016, e Niki Van Sprang, atleta olandese qualificato per le Olimpiadi di Tokyo 2020.”

I compagni di barca poi, sono diventati avversari nella regata in singolo disputata ieri mattina, e che ha visto Stefano Oppo, al termine di una gara molto combattuta, vincere una meravigliosa medaglia d’argento. La vittoria è andata all’attuale campione del mondo nel singolo pesi leggeri, Martino Goretti, e terza piazza per il singolista Dani Fridman.

“Devo ammettere che non sono partito nel migliore dei modi e al primo giro di boa ero in sesta posizione”, ha aggiunto Oppo. “Nella parte centrale di gara sono riuscito a risalire, raggiungendo Fridman e Van Sprang e conquistando la terza posizione. Tutti e tre eravamo molto vicini fino al giro dell’isola di San Giulio, dove con una virata azzardata ma vincente ho strappato la seconda posizione a

Fridman. Sul traguardo ho lanciato l’attacco finale a Goretti ma ormai le posizioni erano ben delineate”.

Si conclude così un ottimo fine settimana che conferma lo stato di forma di Stefano. La settimana prossima si riparte con il primo raduno dell’anno a Sabaudia.

“Ci tengo a ringraziare”, conclude Stefano Oppo, “la Canottieri Lago d’Orta e il suo presidente, Stefano Basalini, per avermi invitato a questo splendido evento e per la calorosa ospitalità”.