Atto intimidatorio: tre pallottole sulla porta di casa del sindaco

Al sindaco di Ula Tirso ha espresso solidarietà il presidente di Anci Sardegna Emiliano Deiana che ha chiesto nuovi interventi a tutela degli amministratori locali: “Gli accadimenti di Ula Tirso”, ha scritto Deiana in una nota, “sono solo gli ultimi, in ordine di tempo, contro gli amministratori comunali in un momento storico-politico di grave incertezza e confusione nel quale i sindaci sono rimasti, quasi da soli, a presidiare luoghi e istituzioni: con poche risorse, enormi responsabili; con scarsissimi mezzi e aspettative sempre più grandi”.

“Fin tanto che lo Stato non deciderà un rinnovato impegno verso le comunità locali e a tutela dei loro rappresentanti”, ha scritto ancora Deiana, “ci sarà sempre qualcuno che, per far sentire la propria “presenza”, utilizzerà questi metodi barbari”.

Lunedì, 7 ottobre 2019

