Roma, un maiale attacca un bimbo di due anni: un uomo muore per salvarlo. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi del padre del bambino: un maiale alla periferia della capitale, a Corcolle, ha improvvisamente aggredito un bambino che è ora in gravissime condizioni. Un 50enne intervenuto per fermarlo è morto durante l’episodio. Entrambi, sia il morto che il bimbo ferito, sono di nazionalità rumena. Il bambino è ricoverato in codice rosso.

