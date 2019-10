Ammazza la moglie a coltellate e poi scappa: ancora un drammatico femminicidio, un’assurda tragedia familiare. Lui 47 anni, lei 36 anni, bellissima. L’uomo secondo le prime ricostruzioni l’avrebbe aggredita mentre stava rincasando al termine del turno di lavoro in un ristorante: l’ha aspettata nel cortile, si è nascosto dietro il portone e le ha inferto due coltellate al petto. E’ avvenuto questa notte a Cologno al Serio, vicino a Bergamo. Lo riportano nei dettagli Il Giorno e il nostro giornale partner Quotidiano.net: “Erano da poco passate le 4, quando Fabrizio Quattrocchi, operaio di 47 anni, con piccoli precedenti penali, ha ucciso a coltellate la moglie, Zinaide Solonari, 36 anni, di origine moldava. Il delitto è avvenuto fuori dall’abitazione della sorella della vittima. La 36enne è morta poco prima dell’arrivo dei soccorsi, mentre Quattrocchi si è dileguato dopo l’agguato. E’ tuttora in fuga ed è ricercato dai carabinieri in tutta la Lombardia. I carabinieri hanno anche disposto un posto di blocco e battute di ricerca nella zona intorno a Cologno al Serio.

