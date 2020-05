Volotea apre le prenotazioni ai voli da e per Cagliari ed Olbia

La compagnia low cost spagnola Volotea ha aperto la possibilità di prenotare i voli da Cagliari ed Olbia a partire da fine maggio, salvo diverse disposizioni delle Autorità, considerate le incertezze per il perdurare dell'emergenza Covid-19.

Un importante segnale di ottimismo e di fiducia visto il difficile periodo per tutti e che sta mettendo in seria difficoltà il futuro dell'intero mondo del trasporto aereo.

I collegamenti Volotea permetteranno il trasferimento tra la Penisola e la Sardegna a prezzi Low Cost, inoltre la compagnia permette modifiche illimitate alle date dei voli per chiunque prenoti prima del 20 Maggio.

Attualmente è possibile prenotare i voli verso Ancona, Genova, Napoli, Palermo, Pescara, Torino, Venezia e Verona.

Per verificare costi, date e tratte disponibili consultare il sito volotea.it





