Stop del Cagliari, 1-1 col Verona: Pisacane regala il pareggio, sfuma la quarta vittoria

STOP DEL CAGLIARI, FERMATO ALLA SARDEGNA ARENA DAL VERONA

di Gigi Garau

Partita difficile per gli uomini di Maran, in vantaggio nel primo tempo e poi raggiunti grazie ad un errore difensivo di Pisacane. Avevamo previsto che la gara con l’Hellas Verona sarebbe stata una battaglie e le aspettative sono state confermate da una partita che ill Cagliari si è visto sfilare dalle mani, forse nel momento in cui ha più creduto di farla sua. I rossoblù sono passati in vantaggio con Castro e sino all’inizio del secondo tempo hanno accettato la battaglia in campo aperto con gli avversari, purtroppo durante una semplice azione di alleggerimento Pisacane è scivolato sulla palla, regalando la palla a Faraoni che ha insaccato facilmente. Simeone e Joao Pedro si sono dati un gran da fare e con loro anche Castro e Nandez, il resto della squadra è sembrato in grande sofferenza, soprattutto sul pressing degli avversari. Tutto sommato un risultato giusto che premia la voglia di entrambi le squadre, una certa delusione per la tifoseria Sarda che da quest’incontro si aspettava un risultato migliore, ma talvolta bisogna accontentarsi in vista di tempi migliori, ma vediamo la cronaca dell’incontro: Uno splendido pomeriggio di fine settembre saluta gli spalti della Sardegna Arena, gremita e festosa come del resto nelle ultime gare, di scena l’Hellas Verona, avversario ostico e combattivo che ha nei pali la sua maledizione, ben sei legni colpiti nelle ultime cinque partite.

Maran rinuncia agli esperimenti e schiera quanto di meglio offre la casa: Olsen tra i pali, Cacciatore a destra e Pellegrini a sinistra, centrali capitan Ceppitelli e Pisacane, regista difensivo il professore Cigarini, interno destro Nandez e sinistro Rog, dietro le punte il “Pata” Castro e davanti Joao Pedro e Simeone. Juric dal canto suo non sembra presentare una formazione rinunciataria, tutt’altro, il Verona sceglie la gara a viso aperto, quindi spettacolo garantito nello stadio del Cagliari alla ricerca della quarta vittoria consecutiva. Arbitro il Sig. Manuel Volpi, si comincia con il Verona che imprime alla gara una certa velocità, il Cagliari non si fa sorprendere e sembra accettare l’intensità proposta dagli avversari. Al 11’ prima vera occasione per il Cagliari, Simeone viene lanciato in area da Pellegrini, tiro di esterno che viene deviato in angolo, al 21’ Cagliari ancora vicino al vantaggio, Nandez offre un ottimo pallone a Joao Pedro che calcia in diagonale, palla fuori di un soffio.

Al 28’ Cagliari in vantaggio, la “danza” sud americana del “Pata” Castro inventa un cross geniale che trova puntuale Joao Pedro al centro dell’area, il brasiliano forse la sfiora, sicuramente la palla finisce in rete. Al 30’ azione molto dubbia in area scaligera, Rog viene falciato malamente, scatta il consulto VAR, il Sig. Volpi dopo il consulto assegna l’angolo al Cagliari. Al 32’ giallo per Castro per un’entrata proibita, in precedenza era toccato a Stepinski per un fallo su Pisacane; al 43’ la ditta Cigarini – Rog produce un’altra palla goal, tiro di Rog e grande parata di Silvestri, al 44’ miracolo si Pisacane che salva il risultato a porta vuota su conclusione a botta sicura di Veloso. Squadre negli spogliatoi senza recupero, Cagliari in vantaggio ma Verona sempre insidioso. Cagliari molto attento e ordinato nella prima frazione di gioco, l’aggressività dei giocatori scaligeri non ha creato grossi problemi ai ragazzi di Maran che hanno saputo ripartire in velocità e con grande efficacia. Inizio del secondo tempo senza sostituzioni per entrambe le squadre, al 5’ Pellegrini riesce a superare due avversari ma viene steso, punizione di Cigarini che serve a Ceppitelli una palla d’oro che esce fuori di poco, 2 minuti dopo contropiede del Cagliari, gran cross di Simeone, testa di Rog e palo, poi sull’altro fronte è Olsen a salvare su Verre. Al 10’ ammonito Dawidowicz per fallo da dietro su Joao Pedro. Al 15’ Juric effettua il primo cambio, entra Salsedo ed esce Stepinski.

Al 16’ altra grande occasione per il Cagliari, cross al bacio di Nandez e grande colpo di testa di Simeone, Silvestri si supera e respinge. Al 18’ altro giallo per il Cagliari, stavolta è il turno di Pellegrini. Al 20’ pareggio del Verona, Pisacane scivola in area e regala la palla a Faraoni che davanti a Olsen insacca, Cagliari 1 Verona 1. Al 22’ esce Castro e entra Nainggolan, applausi della Sardegna Arena, al 27’ grosso rischio per il Cagliari che si salva per l’imprecisione degli attaccanti veneti. Al 28’ ultima sostituzione per Juric, dentro Pessina e fuori Zaccagni, Maran cambia il regista, dentro Oliva al posto di Cigarini. Al 30’ prima conclusione per Nainggolan, palla fuori non di molto, al 32’ grazie a una grande giocata di Nainggolan, Simeone si trova davanti a Silvestri ma il tiro è clamorosamente fuori. Al 38’ dentro Ionita e fuori Rog (stanchissimo), Al 39’ occasionissima per il Verona, grande respinta di Olsen e serie di rimpalli davanti alla porta rossoblù, provvidenziale l’intervento di Cacciatore. Al 42’ dentro Pazzini e fuori Stepinski, intanto la lega assegna il goal del Cagliari a Castro. Stiamo per entrare nel recupero che il sig. Volpi quantifica in 3 minuti, a 1 minuto dalla fine angolo per il Cagliari, sugli sviluppi colpo di testa di Ceppitelli e Silvestri para e finisce la gara, Cagliari fermato sul pari da un Verona tignoso e molto aggressivo, i rossoblù escono stremati, hanno avuto diverse occasioni e il Cagliari recrimina per il “regalo” che Pisacane ha fatto con l’errore, ma nel calcio ci sta, peccato per i tifosi che non hanno mai smesso di incitare la squadra e che meritavano qualcosa di più.

