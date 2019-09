Serie A: Cagliari-Verona 1-1

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Cagliari e Verona pareggiano 1-1 nel posticipo delle 18 della sesta giornata, con un gol per tempo di Castro e Faraone. Dopo tre vittorie di fila, i sardi rallentano la corsa per merito di una squadra gialloblù che non ha mai rinunciato a giocare. La rete del vantaggio del Caglairi è frutto di un cross di Castro, su cui si avventa Joao Pedro ma la palla va in rete senza l'intervento dell'attaccante. A metà ripresa il Verona pareggia grazie ad un errore di Pisacane, che scivola in area e regala la palla a Faraoni per il tap in vincente.