Serramanna, Samassi e Serrenti: dipendenti di “Formula Ambiente” sul piede di guerra

Sono sul piede di guerra i dipendenti di “Formula Ambiente”, ditta appaltatrice della raccolta dei rifiuti dei comuni di Serramanna, Samassi e Serrenti. Per domani 30 settembre a partire dalle 12 è indetto un presidio degli operai all’ingresso del Comune di Serramanna in via Serra. Il motivo è l’assoluta mancanza di informazione riguardo le modalità di passaggio ad altra ditta prevista a partire dal 1 ottobre. Come si legge nella nota ufficiale comunicata dall’Unione Sindacale di Base la manifestazione non terminerà sino a quando i dipendenti “non saranno ricevuti dal sindaco di Serramanna”.

