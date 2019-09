Giravano per le vie di Settimo San Pietro con in tasca diverse dosi di marijuana e probabilmente sarebbero stati pronti a spacciarle, ma il loro comportamento ha insospettito una pattuglia dei carabinieri dei Sinnai.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri in via Leonardo Da Vinci. Durante un servizio di controllo del territorio i militari hanno riconosciuto a bordo di un’auto in sosta due persone già note per i loro trascorsi negli ambienti della droga, che stazionavano con fare sospetto. Fermati per una verifica, C.G. , 54enne del luogo, è stato trovato in possesso di 18 dosi di marijuana, mentre N.M., 51enne originario di Settimo San Pietro, ma residente nel rione cagliaritano di Sant’Elia, ha tentato di colpire i carabinieri con pugni e calci.

L’uomo è stato prontamente bloccato dagli stessi militari che hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 7 e 10 giorni.

La perquisizione si è poi spostata in casa dei due fermati: nell’abitazione di C.G. è stata trovata altra marijuana, per complessivi gr. 35,8, più il kit dello spacciatore, costituto da bilancini, sacchetti e bustine.

Quanto rinvenuto e sequestrato dai militari ha permesso di accertare la detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio nei confronti di C.G., mentre a N.M. è stato contestato il reato di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. I due sono stati tratti in arresto e sottoposti ai domiciliari presso le loro abitazioni in attesa del rito direttissimo che sarà celebrato lunedì 30 settembre. L'articolo Settimo, due spacciatori in arresto: uno ha ferito a calci e pugni due carabinieri proviene da Casteddu On line.

Fonte: Casteddu On Line



