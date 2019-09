Atletica: Mondiali, Tortu in finale 100

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Filippo Tortu si è qualificato per la finale dei 100 metri dei Mondiali di atletica a Doha piazzandosi al terzo posto della sua semifinale, con il tempo di 10"11.

Eliminato invece l'altro azzurro, Marcell Jacobs.

"Non ho parole per aver raggiunto la finale. Scusate il termine, ma oggi ho tirato fuori le palle... come non avevo fatto ieri, ho pensato solo a fare la mia gara. Avevo ricevuto tanti messaggi di congratulazioni e mi ha fatto piacere". Così il velocista azzurro Filippo Tortu dopo la semifinale dei 100 ai mondiali di atletica a Doha, che lo qualifica alla finale. "Ora - ha detto ancora ai microfoni di RaiSport - devo recuperare le energie per fare la finale di stasera".