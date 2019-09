Contributi per i disabili gravissimi a Quartu, bando aperto: domande entro il 15 ottobre

Aperti a Quartu e in tutti gli altr i C omuni dell’ambito Plus Quartu Parteolla i termini per la

presentazione delle domande per l’attivazione di interventi volti a garantire la permanenza a

domicilio delle persone non autosufficienti in condizioni di disabilità gravissima. È infatti on line il

bando che permette di accedere al contributo per la fornitura diretta di cura o per l’acquisto di

servizi.

Tra le persone che hanno diritto a presentare richiesta figurano coloro che sono in coma,

stato vegetativo oppure in stato di minima coscienza, persone dipendenti da ventilazione meccanica

assistita o non invasiva continuativa, persone con grave o gravissimo stato di demenza, con lesioni

spinali di qualsiasi natura, con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o

muscolare e ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza

continuativa e monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Il contributo economico può avere un valore massimo di 600 euro mensili, per un totale di

12 mensilità. Nel caso di assistenza diretta sono riconosciute come rimborsabili le spese per la

contrattualizzazione dell’assistente personale. La titolarità e la responsabilità nella scelta e nella

gestione del rapporto di lavoro è esclusivamente del beneficiario e a suo carico sono anche gli oneri

assicurativi e previdenziali riguardanti gli assistenti impiegati che sono ricompresi nell’importo

riconosciuto. La cifra d el finanziamento verrà calcolata tenendo conto della situazione economica

del beneficiario in ragione delle soglie ISEE.



La

domanda do

vrà

essere redatta utilizzando

l

’apposito

modulo

,

debitamente compilato e

sottoscritto,

dal beneficiario o da chi ne cura gli interessi

.

La scadenza è fissata al 15 ottobre p.v.

Per

informazioni è possibile consultare il sito istituzionale o telefonare al n. 070/83409704 o

rivolgersi

ai Servizi Sociali presso lo sportello Handicap, in via Cilea n. 15 nei seguenti giorni:

lunedì

pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.00; mercoledì mattina dalle ore 11.00 alle ore 12.30;

giovedì

mattina dalle ore 11.00 alle ore 12.30.

“Con

questo

bando

veniamo incontro alle persone che in virtù delle proprie condizioni

psicofisiche

hanno tante spese da affrontare, con costi elevatissimi

–

commenta l’Assessore ai

Servizi

Sociali Martina Cambarau -. È il giusto contributo della società per un moderno sistema

welfare

,

he

si regge soprattutto sui caregiver familiari, fatto di figli, mogli, mariti, genitori o

semplicemente

amici, i quali,

con

diversi gradi di impegno

,

si prendono cura di

anziani

disabili

non

autosufficienti

”

.

Fonte: Casteddu On Line



