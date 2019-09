Cagliari, i tifosi sognano: col Verona pienone alla Sardegna Arena ma sarà una battaglia

IL CAGLIARI ALLA PROVA DELLA VERITA’

di Gigi Garau

Domani pomeriggio alla Sardegna Arena contro il Verona di Juric. Il clima tra squadra e tifosi è quello esaltante delle ultime prestazioni, il Cagliari di Maran insegue la quarta vittoria consecutiva e l’ostacolo da superare si chiama Verona, la squadra neo promossa che viaggia a cinque punti in classifica e che ha messo paura alla Juve e al Milan. Oltre agli indisponibili a lunga scadenza, Maran può contare sulla disponibilità di tutti gli effettivi, quindi rientro per Nainggolan e Cigarini; il tecnico rossoblù avrà solo l’imbarazzo della scelta e soprattutto il non facile compito di inquadrare la partita dal punto di vista tattico. Abbiamo potuto vedere che nella massima serie non esistono partite semplici, ogni gara è una battaglia che dev’essere affrontata dal punto di vista tattico innanzitutto, poi ci vuole il carattere e lo spirito di sacrificio che la squadra ha mostrato di avere nelle ultime partite, insomma non è importante chi va in campo ma lo è molto di più la determinazione che viene messa a disposizione della squadra.

Il successo del San Paolo non deve rappresentare un traguardo ma un punto di partenza e nonostante la tradizione sia totalmente a favore del Cagliari (ben 17 successi su 26 incontri nei precedenti con il Verona), la gara di domani è di quelle da prendere con la massima attenzione. Sarà necessaria una buona dose di pazienza e il centrocampo dovrà portate l’attenzione al massimo perché gli scaligeri non verranno in Sardegna per recitare il ruolo di vittime predestinate, ma come ha dichiarato il tecnico Juric, affronteranno la gara a viso aperto. Si è visto nelle partite precedenti quanto sia importante il lavoro “a elastico” dei centrocampisti che oltre a spingere le azioni in attacco, dovranno avere lo spirito di sacrificarsi in chiusura, specialmente sulle fasce, così come è accaduto mercoledì al San Paolo.

I tifosi sognano e sicuramente gremiranno gli spalti della Sardegna Arena per festeggiare una vittoria che è alla portata dei ragazzi di Maran ma che dev’essere conseguita più con la testa che con le gambe, quindi massima concentrazione e disponibilità al sacrificio dal primo all’ultimo minuto. Inutile negare che da tutte le parti ci aspettiamo una grande prestazione del Cagliari ma siamo anche consci che il Verona venderà cara la pelle e non regalerà nulla.

L'articolo Cagliari, i tifosi sognano: col Verona pienone alla Sardegna Arena ma sarà una battaglia proviene da Casteddu On line.