Decimoputzu, il sindaco applaude gli scolari: “Nel giorno libero dalla scuola, tutti a pulire le strade del paese”

È giusto che queste iniziative vengano premiate e accompagnate e rese note, voglio esprimere un plauso ai carissimi ragazzi e alle carissime ragazze Siete stati Bravissimi

L’idea è nata in classe I°B della scuola secondaria durante la lezione di arte in cui si è parlato del riscaldamento globale e dell’ambiente. Sara ha proposto ai suoi compagni di utilizzare il giorno libero in cui non si va a scuola per andare a pulire le strade del paese dai rifiuti che purtroppo inquinano l’ambiente come la plastica. La proposta è stata accolta con entusiasmo dai suoi compagni e anche dai ragazzi della I°A e ovviamente anche dai loro genitori.

“Complimenti sono stati bravissimi, hanno portato avanti l’iniziativa dimostrando uno spiccato senso civico”. Ringrazio di cuore tutte le ragazze e tutti i ragazzi per l’ottimo lavoro. Grazie ai loro genitori e alle rispettive famiglie per aver sostenuto l‘iniziativa.

Grazie a tutti per la disponibilità e la collaborazione. Un caro abbraccio.

Alessandro Scano, sindaco di Decimoputzu

