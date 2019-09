Tre giovani muoiono al ritorno dalla discoteca: ennesima tragedia, il guidatore era ubriaco

L’ennesima tragedia del weekend. Il dramma si è consumato nella notte a Vigarano Mainarda. Tre giovani sono morti mentre rientravano in città dopo una serata tra amici in un locale. Tutto è accaduto alle 2.15. Le vittime dell’incidente sono Giulio Nali, 28 anni, di Occhiobello (Rovigo), Manuel Signorini, 23 anni di Salara (Rovigo) e Miriam Berselli, 21 anni, di Ferrara. I tre lavoravano tutti insieme in un supermercato di Ferrara. Erano in auto con un amico, quando si sono schiantati contro un platano su via Modena.

“Sopravvissuto solo il conducente 24enne, ora ricoverato a Cona. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuoco. I ragazzi viaggiavano su una Mazda 3, quando il 24enne che era alla guida, all’altezza di un rettilineo, ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada per poi schiantarsi contro uno degli alberi. Dagli esami tossicologici, il conducente guidava ubriaco, poiché risultato positivo all’alcol test, aveva un tasso alcolemico di 1,3 g/l (il limite di legge è 0,5 g/l)”. spiega il nostro giornale partner Quotidiano.net.

