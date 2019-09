Le mamme litigano per un posto al cinema per Frozen: volano colpi proibiti al centro commerciale. Sono dovuti intervenire addirittura i carabinieri al centro commerciale di Torri di Quartesolo a Vicenza, per sedare la lite a pugni che ha visto una donna ferita curata al pronto soccorso. Motivo? Un posto davanti per lo spettacolo di “Frozen- il regno di ghiaccio”. Sulla vicenda ora è arrivata la sentenza del giudice di pace, una multa di 700 euro per la donna colpevole e un risarcimento di 2500 euro, per il quale è già stato annunciato ricorso come ha riferito Il Giornale di Vicenza. La vicenda era avvenuta nei mesi scorsi, ed è ora diventata virale sul web.

L'articolo Le mamme litigano per un posto al cinema per Frozen: colpi proibiti volati al centro commerciale proviene da Casteddu On line.