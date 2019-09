Cagliari, società che opera nei trasporti evade 218mila euro di tasse: scoperta dalla Finanza

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale , la 2^ Compagnia di Cagliari ha

concluso una verific a fiscal e nei confronti di un a società , con sede operativa in Cagliari e

operante nel settore dei trasporti .

Nella circostanza, l’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto

adempimento delle disposizioni tributarie ai fini dell’I.V.A. , delle imposte dirette e degli altri

tributi .

Il soggetto verificato è stato individuato a seguito di specifica attività di intelligence,

eseguita attraverso l’incrocio delle risultanze delle banche dati in uso al Corpo con gli

elementi informativi acquisiti durante le quotidiane attività di controllo economico del

territorio .

Attraverso tale modalità di p re a nalisi è stato possibile individuare la società in esame

come evasore totale: i l soggetto economico, infatti, pur svolgendo attività d’impresa

eseguendo attività connesse ai trasporti , non ha mai presentato le prescritte dichiarazioni

annuali ai fini delle imposte sui redditi e I . V . A.

Nel corso della verifica i Finanzieri hanno proceduto alla ricostruzione analitica del volume

d’affari della società sottoposta ad intervento ispettivo a ttraverso l’ esame della

documentazione contabile ed extracontabile rinvenuta all’atto dell’accesso e dei acquisiti

dai clienti dell’impresa.

La ricostruzione del reale volume d’affari conseguito dalla società per le due annualità

verificate ha consentito di rilevare l’omessa dichiarazione di ricavi per 218 .572 e u ro e di

I . V . A . per 4.6 25 e uro , nonché ritenute IRPEF operate e non versate per 15 .452 mila e uro.

L’intervento si inserisce nel più ampio ed articolato dispositivo della Guardia di Finanza

finalizzato al contrasto dell’evasione fiscale, fenomeno che produce effetti negativi per

l’economia, ostacola la normale concorrenza tra le imprese, danneggia le risorse

economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale per i cittadini onesti.

Dall’inizio dell’anno, l’azione di contrasto all’evasione fiscale, ha consentito, con il solo

riferimento agli evasoti totali, di far “emergere” 50 soggetti che non hanno presentato,

seppur in presenza di una effettiva attività lavorativa, le previste dichiarazioni al Fisco,

occultando, complessivamente ricavi per oltre 7.3 4 0.000 euro con una conseguente

evasione dell’I.V.A. per 2.70 5 . 0 00 euro.



Fonte: Casteddu On Line



