Soldi dalla regione ai piccoli comuni per la messa in sicurezza delle strade Ne beneficeranno anche diversi paesi dell’oristanese

Dieci milioni di euro da ripartire tra i Comuni dell’interno fino a 2.000 abitanti per lavori di manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria. Si tratta di risorse derivanti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020–patto Sardegna che l’Assessorato dei Lavori Pubblici metterà a disposizione in chiave di sostegno allo sviluppo e contro lo spopolamento. Ne beneficeranno anche diversi paesi dell’oristanese.

Nello specifico, le risorse sono destinate all’attuazione di un “Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne” finalizzato ad interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale. In sostanza, gli interventi consentiranno ai Comuni che potranno accedere al beneficio di procedere con interventi di adeguamento e manutenzione della rete viaria, con evidenti benefici in termini di maggiore sicurezza stradale.