Oss, Mura: “Prima usati e poi gettati via”

Lunedì prossimo scadono le graduatorie 2010/2013 ex ASL degli oss e gli operatori che da anni lavorano negli ospedali sardi saranno mandati a casa perchè l’ATS Sardegna assumerà dalle graduatorie successive.

“Molti hanno già ricevuto il telegramma di licenziamento”, spiega Beatrice Mura, segretaria regionale Fsi-Usae. “Mica è colpa loro se negli anni precedenti c’era il blocco del turn over e non sono stati potuti assumere a tempo indeterminato”.

“Non capirò mai scelte come queste, mandare a Casa lavoratori OSS anche cinquantenni, in tutta la #ATSSardegna, che sino ad oggi, hanno sempre e dico sempre, garantito la continuità assistenziale, in periodi di forti criticità e di risorse umane pari a zero, contribuendo a mandare avanti interi reparti ospedalieri”, commenta ancora Beatrice Mura. “Non lo trovo umanamente ed eticamente professionale e per niente corretto. Ma non c’è nessun politico che la pensa così spero di sì”.

“Molto triste tutto ciò, continua la segretaria regionale Fsi-Usae.”La speranza è veramente legata ad un filo quasi trasparente. Che tristezza il mondo del lavoro, prima ti usano e poi ti gettano via senza preoccuparsi delle vite in gioco”.

“Avrei voluto vedere voi cosa avreste fatto al posto di queste persone disperate il posto di lavoro ci sarebbe per tutti Dio Mio e non ditemi che non è così. Esistono interi reparti scoperti di personale Oss”, conclude Beatrice Mura. “Qualcuno si metta una mano sulla coscienza”.

Sabato, 28 settembre 2019

