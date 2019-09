“Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura… ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forz,e ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al piu’ presto”. Emma Marrone pubblica su Instagram la foto del braccialetto ospedaliero col suo nome staccato dal polso, prova che si è concluso positivamente il problema di salute che l’ha obbligata a interrompere i concerti. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

L'articolo Emma Marrone è stata dimessa:”Piango di gioia” proviene da Casteddu On line.