Cagliari, chili di droga nel garage e 65mila euro in casa: arrestato 37enne insospettabile 

Quindici chili di hascisc, cento grammi di cocaina e oltre sessantacinquemila euro. La droga nascosta nel vano di uno scooter parcheggiato dentro uno dei suoi garage, il denaro dentro alcune scatole e buste di cellophane conservate nel comò della sua casa di via Lamarmora, nel rione storico cagliaritano di Castello. A finire in manette è stato Francesco Vadilonga, 37enne disoccupato. Un “insospettabile”, così lo hanno definito durante la conferenza stampa di presentazione dell’ingente sequestro di droga e soldi i carabinieri del Comando provinciale di Cagliari. I militari sono intervenuti in seguito a varie segnalazioni: tra queste spicca quella di un crocerista che ha raccontato di essere stato avvicinato, mentre stava facendo un tour a Castello, da un 22enne che gli ha proposto di acquistare della droga. Il giovane, che poi è denunciato, è un nipote di Vadilonga. L’operazione dei carabinieri è scattata ieri: il giovane, insieme al 37enne e alla sua convivente, stavano pranzando in un ristorante del centro: appena sono usciti i militari hanno bloccato Vadilonga, che ha subito “confessato” di essere in possesso di droga: dieci grammi di coca nascosti in un barattolo sotto lo sterzo della sua Smart, sequestrata. Il nipote è finito nei guai perché nel suo zainetto sono state trovate delle bustine di cellophane vuote e un bilancino di precisione. Vadilonga, invece, aveva così tanto denaro in casa che, ai militari, ha detto di non conoscere la cifra esatta.

“L’arrestato non conduceva un tenore di vita elevato, ciò gli ha permesso di diventare nel tempo, probabilmente, un affidabile punto di riferimento per lo spaccio di stupefacenti a Cagliari”, spiega il maggiore Michele Lastella.

