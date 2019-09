Cucciolo di delfino trovato morto in spiaggia: colpa della plastica?

Un cucciolo di delfino è stato rinvenuto morto nella spiaggia di Turas, nella giornata di ieri.

Sono stati alcuni bagnanti a segnalare, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa, la presenza della carcassa sul litorale.

Il delfino, appartenente alla famiglia delle stenelle, era in avanzato stato di decomposizione e non presentava segni di feriti esterne, e non si esclude al momento che possa essere morto per aver ingerito della plastica.

Sul posto sono intervenuti gli uomini guidati dal Tenente di Vascello Luigi Caiazzo, per effettuare i necessari rilievi e le misurazioni di rito.