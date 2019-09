A Marrubiu il festival dedicato a barbeque e birra artigianale Primo nel suo genere in Sardegna, è inserito all’interno della Fiera Exponeusu

Questo fine settimana arrivano a Marrubiu la fiera delle attività produttive e commerciali Exponeusu e, al suo interno, la prima edizione di Zuradili – Sardinia BeerBQ Festival, evento dedicato agli amanti del barbecue e delle birre artigianali sarde.

La manifestazione promossa dalla Consulta delle Attività Produttive Marrubiu si svolge ai piedi del Monte Arci, nella splendida cornice del Parco di Zuradili.

Il Festival per la prima volta in Sardegna associa mondo della birra artigianale a quello del BBQ in stile americano.

“Saranno protagonisti 35 stand tra attività produttive e hobbisti, 9 birrifici con oltre 50 birre artigianali e 5 BBQ Team, composti da professionisti, provenienti da tutta l’Isola”, illustra Andrea Basciu, presidente della Consulta. “E ancora, ospiteremo una cotta pubblica, un laboratorio sulle tecniche di cottura più rappresentative del BBQ americano, interviste e musica”.

Il Sardinia BeerBQ Festival è promosso in collaborazione con Le Strade della Birra.

L’appuntamento è fissato per oggi dalle 18 e domani dalle 11. L’ingresso alla manifestazione è gratuito.

Questo il programma.

Oggi alle 18 l’apertura degli stand. Alle 21 lo spettacolo Ride Gorilla – Drum & DjSet Show by Luca Martelli.

Domani si comincia dalla mattina, alle 10, con la radiocronaca dell’evento e interviste in diretta live su Radio Studio 2000 e Radio Studio 2000 Vintage Pagina Ufficiale all’interno del programma Alta Domenica.

Dalle 17:00 in poi Dj set.

Per tutta la durata della manifestazione è stato predisposto un servizio navetta, con partenza dalla stazione ferroviaria di Marrubiu.

Questi i birrifici e i Bbq team presenti al Festival. Tholos Brewery, Brewpub Trulla, Harvest Sardinian Craft Beer, La Volpe e Il Luppolo, Marduk Brewery, Birra Terrantiga, Brew bay beer e Birrificio Artigianale Mogorese; Brebeiburger street food, Ferro Fumante, Is Arrostidorisi, Salsamenteria Cagliari ed Ellusu Cagliari.

Sabato, 28 settembre 2019

L'articolo A Marrubiu il festival dedicato a barbeque e birra artigianale sembra essere il primo su LinkOristano.it.