Una ventina di corsi e laboratori per il nuovo anno all’Unitre di Oristano

Sono aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2019 – 2020 all’Unitre di Oristano.

Oltre 20 corsi e laboratori all’Unitre di Oristano Aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2019 – 2020

Come ogni anno ampio spazio sarà dato ai laboratori, tra i quali quelli dedicati ad Android per smartphone, al ballo sardo, al canto corale, alla ceramica e alla cucina, al disegno e alla fotografia, alla ginnastica dolce. E ancora quelli dedicati all’informatica e alle lingue straniere, a maglia e pittura, al teatro e, infine, allo yoga.

“L’Università della Terza età”, ricorda il presidente Mariano Musu, “è aperta a tutti e per l’accesso non è necessario nessun tipo di titolo scolastico”.

Per informazioni e iscrizioni la sede in piazza Luigi Pintus – ex Foro Boario – è aperta nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e i giovedì dalle 17 alle 19.

È possibile contattare la segreteria telefonicamente, componendo il numero 0783 73580 o per e-mail, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .