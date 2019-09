Tuerredda sarà a numero chiuso, la Giunta Comunale: “Dobbiamo preservarla”

Tuerredda sarà a numero chiuso fin dalla prossima stagione balneare. Lo ha deciso la giunta comunale di Teulada guidata dal sindaco Daniele Serra, con la delibera numero 72 del 25 settembre 2019, “Linee di indirizzo per una migliore gestione dell’area costiera di Tuerredda”. La decisione arriva ormai a stagione terminata al fine di preservarne la splendida spiaggia.

“L’amministrazione è impegnata da tempo a mettere in pratica azioni tese ad una più consapevole e sostenibile gestione del territorio con particolare riferimento alla fascia costiera – si legge nell’atto pubblicato sull’albo pretorio del Comune -. Tra le criticità maggiori per il numero di visitatori e utenti è riconducibile alla spiaggia di Tuerredda in cui in questa ultima stagione si sono notevolmente acuiti i problemi legati alla fruizione stante l’aumento importante delle presenze e degli accessi. Tali criticità si ripercuotono in maniera diretta sulla spiaggia e sulle aree contigue ma inevitabilmente hanno varie ripercussioni inerenti ad esempio sulla quantità dei rifiuti da smaltire e, fatto non certo secondario, sulla viabilità della Strada Provinciale 71”.

Per questo motivo scrivono gli amministratori “si ritiene non più rinviabile una regolamentazione degli accessi. E ancora: “Si danno fin d’ora una serie di linee di indirizzo ai rispettivi e competenti uffici comunali affinchè, si studi la fattibilità tecnica e amministrativa di alcune iniziative e progettualità che portino, già dalla prossima stagione balneare 2020, all’adozione di misure volte alla mitigazione e soluzione delle problematiche citate in premessa, in particolare: quantificazione del numero massimo sostenibile di utenti/fruitori dell’arenile di Tuerredda e predisposizione degli atti necessari alla relativa limitazione e regolamentazione degli accessi fino a tale numero (c.d. numero chiuso); -attivazione e formazione di adeguato personale (se del caso anche mediante affidamento a soggetti terzi) che presidi e quantifichi gli accessi in spiaggia e contemporaneamente dia

informazioni utili agli utenti.”

Sulla scia di quanto già portato aventi dal Comune di Baunei che ha limitato l’accesso nelle cale Mariolu e Golortizè al fine di preservarle, anche Teulada si allinea alla sperimentazione del comune ogliastrino.

