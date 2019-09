Metano in Sardegna, arriva il via libera da Roma. La realizzazione della dorsale che “unirà” Cagliari con l’Oristanese riceve la benedizione del ministero dell’Ambiente. Via al cantiere nel 2020 e, salvo intoppi, entro il 2022 tutti i sardi avranno il metano. I tecnici e gli esperti hanno detto “sì” dopo aver letto tutte le carte spedite dall’assessorato sardo dell’Ambiente ad agosto. Le due società Snam e Sgi si preparano dunque ad iniziare le operazioni, mentre in autunno si andrà avanti – in campo Regione e ministero dell’ambiente – per il progetto della dorsale nord, che va dall’Oristanese sino alla città di Olbia.

L'articolo Sì alla dorsale del metano in Sardegna, arriva l’ok del Governo proviene da Casteddu On line.