Chia, riportati in spiaggia all’alba 100 kg di sabbia rubata dai turisti

Chia, 100 kg di sabbia rubata dai turisti riportata in spiaggia. La notizia nella pagina Facebook Sardegna derubata e depredata. “Siamo andati a Chia all’alba per riportare a casa la sabbia”, si legge nel post, “che in troppi quest’estate cercavano di portarsi a casa per ricordo. Ne è valsa la pena”.

