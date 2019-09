“L’amministrazione Lutzu non mantiene le promesse fatte alla città”

Dura presa di posizione del consigliere comunale di Oristano Francesco Federico

Una vergogna!

La situazione è questa da ormai due anni e mezzo: tante chiacchiere e tanta gazzosa. Molto presenti su FB alla caccia (patologica ?) di like e consenso virtuale ma nella realtà totalmente assenti quando occorre affrontare (e tantomeno provare a risolvere) i grossi problemi che sta vivendo oggi Oristano.

Continui proclami senza un seguito reale. Comunicazione nei social e basta! Così si amministra la cosa pubblica per l’amministrazione Lutzu. Tutto va bene.

Avanti tutta!

Intanto il Cimitero è in uno stato di degrado mai visto (ma non preoccupatevi verrà sistemato tutto prima delle festività dedicate ai nostri defunti… per poi abbandonarlo per il resto dell’anno).

Il Mercato Civico è tutto ok! Non c’è bisogno di sapere di più! Niente commissione chiesta da quelli della minoranza!

(Grande mistero che a questo punto meriterebbe approfondimenti da parte di altre autorità…).

Il Parcheggio di via Mazzini? Lo apriremo entro l’estate del 2018!!! Promesso! Anzi no… entro la fine del 2018! …sicuramente a Natale del 2019!!!

Il Palazzetto dello Sport? Aperto! …per 2 giorni… poi boh…

Via Lepanto? Vi prometto che faremo di tutto per evitare la realizzazione dell’Housing Sociale!!!

Circonvallazione? Promesso non se ne farà nulla!

Il bando di vendita del Porticciolo? Una barzelletta da subito…

Per non parlare del Master Plan di Torregrande. Asso nella manica del Sindaco di Facebook

Vergogna, sì!

Vergogna che oggi proviamo tutti noi noi per loro e per come stanno trattando la Città!

Francesco Federico – Consigliere comunale di Oristano

Venerdì, 27 settembre 2019

