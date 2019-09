Un oristanese in gara per il “Gelato Festival” di West Hollywood

Riccardo Barbarossa al festival internazionale del gelato all’italiana



Riccardo Barbarossa, proprietario della gelateria artigianale “Barbagelato” e “Barbagelato Zero” di Oristano, è in gara per il “Gelato Festival” che si terrà a West Hollywood – Los Angeles (California), domani e domenica 29 settembre.

Da pochi giorni infatti si trova negli Stati Uniti e si sta preparando per una delle gare più importanti riguardante il settore della gelateria artigianale.

Dopo aver vinto la gara in Sardegna nel 2016 con “Gelato World Tour”, Riccardo Barbarossa ha partecipato ad altre selezioni internazionali fino a quando il suo gusto “Sunshine spicy” è stato scelto per la tappa finale del 2019 al Gelato Festival America.

“Un sogno che si avvera”, dichiara Riccardo Barbarossa, “partecipare tra i grandi colleghi di tutto il mondo per me è già un successo”.

Il Gelato Festival è il più autorevole evento al mondo dedicato al gelato “all’ italiana”. Si tratta di un festival itinerante, che attraversa l’Italia, l’Europa, gli Stati Uniti e il Giappone alla ricerca del miglior gelato del mondo e che premia l’estro e la creatività dei gelatieri più bravi. Il tutto si svolgerà a bordo di grandi food truck.

Il festival è un progetto pluriennale volto alla valorizzazione della cultura alimentare italiana che porta nelle città di tutto il mondo eventi basati su valori come la qualità e l’eccellenza, dando spazio alla cultura d’impresa all’insegna di principi come la sana competizione, l’impegno, il rispetto delle regole e la condivisione dei risultati.