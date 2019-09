Anche il gruppo femminista “Non una di meno”, interviene riguardo ai cartelli con riferimenti sessuali, esibiti questa mattina da alcune ragazze al corteo studentesco per il clima.

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento della Sezione cagliaritana.

A PROPOSITO DI: IL CORPO È MIO E LO GESTISCO IO.

Non Una di Meno Cagliari è e sarà sempre a favore delle manifestazioni per una giustizia climatica e sociale.

E sarà sempre contro il moralismo e il sessismo che investono tutte noi durante queste manifestazioni.

Riteniamo che le critiche e i giudizi che sono stati fatti nei confronti di alcune ragazze che sono scese oggi in piazza a manifestare siano la prova del più becero patriarcato in cui viviamo. Il fatto che una donna venga giudicata e criticata per una scritta che riguarda l’autodeterminazione del PROPRIO corpo oltre a essere ingiusto e scorretto non ci permette di fare un passo verso un futuro senza capitalismo e patriarcato.

L’autogestione del proprio corpo è la chiave di volta per una rivoluzione che sia realmente inclusiva, e il parlarne senza vincoli è il primo passo per essere libere. Ci riserviamo il diritto di manifestare utilizzando il nostro corpo nei tempi e nei modi che preferiamo senza che nessun* si debba permettere di metterci bocca.

NOI NON VOGLIAMO UN PIANETA PIU’ CALDO DELLE NOSTRE MUTANDE!

Venerdì, 27 settembre 2019

L'articolo “Noi non vogliamo un pianeta più caldo delle nostre mutande” sembra essere il primo su LinkOristano.it.